القائد الإلكتروني

التقنية والعمل

وعندما يتعلق الأمر بالأعمال فالتقنية باتت تلعب دورًا غاية في الأهمية في المشاريع الصغيرة والكبيرة، وفي تعزيز الإنتاجية، وتحسين الكفاءة، وإدارة المشاريع، وتحسين جودتها.. ولا تخفى عليكم محاسن نُظم العلاقات العامة والبرمجيات الإدارية، وغيرها مما لا تتخلى عنه الشركات اليوم.. وعن طريق ذلك يتصل الأمر اتصالاً مباشرًا بالقيادة في كل عمل.. فمن الضروري أن يكون القائد على اطلاع كبير بآخر التقنيات التي تخص عمله على الأقل، التي يستطيع أن يستفيد منها في نظام الشركة أو في تحسين علاقاتها مع عملائها أو الموظفين.. أو حتى في تعديل السياسات الرئيسية من خلال الاستعانة بالخبرات المتراكمة لدى الذكاء الاصطناعي.. وما إلى ذلك.