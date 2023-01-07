نقطة سوداء..!

وحتى أُقرِّب الفكرة، لنتخيل سوية ذلك الموقف: تستيقظ صباحًا بمزاج جيد، وأنت تُسرِّح شعرك خلال روتين بداية يومك تنسكب نقطة الحبر السوداء كصوت داخلي خافت: "تقوم لشغلك كل يوم بدون فائدة ولا تقدير"، ثم تليها نقطة أكبر: "لو أترك الدوام أريح، برتاح أكثر"، ويستجيب عقلك أكثر: "أصلاً وش الفايدة من هالشغل إذا الراتب طاير طاير".. وهكذا، نقطة تلو نقطة.. فتتقلص دافعيتك، وتتلاشى حماستك تلك اللحظة، وتشعر بأنك فقدت شيئًا ثمينًا، لا يمكنك وصفه. وهذه خطورة النقطة السوداء؛ فهي تلوث صفو يومك دون أن تشعر. والمصيبة أن تلك المحبرة لا تنفد، ويمكنها أن تستمر في تلويث عالمك حتى يصبح السواد حالكًا؛ فلا يعود تمييز الحقيقة الحيادية أمرًا سهلاً.