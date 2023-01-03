لماذا الاستهتار بحياتنا؟

وعلى الجانب الآخر نجد أطفالاً وكبارًا يقفون إلى جانب الأودية بعد هطول الأمطار، بل إن بعضهم يغامر بحياته بالنزول في المياه مستعرضًا أمام الحاضرين قدرته على السيطرة على نفسه، وفي طرفة عين يجرفه السيل؛ ويختفي عن الأنظار مخلفًا الحزن لأهله وأقاربه، وإشغال الجهات ذات العلاقة من دفاع مدني وهلال أحمر وصحة وأمن في رحلة بحث عن جثته التي قد تستمر أيامًا. وهذا ما حدث في كثير من الحوادث. لقد شاهدنا مجموعة كبيرة من الأطفال يسبحون داخل مياه السيول في غياب أولياء أمورهم، مُعرِّضين أنفسهم للخطر، ودون تدخُّل من الجهات الأمنية لمنعهم من ذلك. لقد شاهدنا خروج الكثيرين بعوائلهم أثناء نزول الأمطار معتبرين ما يقومون به نزهة! وقد تنقلب إلى كارثة عندما يصعدون على سفوح الجبال، أو يدخلون تجمُّع المياه وجريان الأودية، بالرغم من تحذيرات الدفاع المدني من ذلك، وقد يتعرضون للصواعق والغرق.. وغير ذلك.