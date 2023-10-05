إلى محاربي الجهل مع التحية..

فأيا نبراسًا يقتدى ويستضاء بنوره، اعلم أنّنا بضيائك وسناك نستضيء ونسترشد في العتمات، ونعبر الطرقات الوعرة ممسكين بيديك الطاهرتين لننسج معك ثوب المجد والعلو والسمو في ميادين العلم والمعرفه.. فوجودكم في حياتنا عبارة عن منارة تشرق بشمسها الوهاج الجميل علينا جميعًا؛ فأنتم شهب وقادة تشتعل لتنير لنا الطرق في الليالي المظلمة.. لذلك وجب علينا الاحتفاء والاحتفال معكم وبكم في يومكم العالمي العظيم، وأن نشكركم على عطاءاتكم المتصلة والمتواصلة دون كلل منكم أو ملل في ميادين العلم والمعرفة والثقافه وبناء المجتمعات.. فدمتم لنا في محبة وود دائمين، وأثابكم الله على تبذلونه من جهد في تنشئة الأجيال وبناء مستقبلهم..