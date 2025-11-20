معرض عالمي في قلب الرياض

رقم كبير، لكنه يطرح سؤالًا مهمًا: ما أثر هذا الرقم على حياتنا واقتصادنا؟

فكر في الأمر؛ هذه الصفقات تعني منازل جديدة، آلاف الأسر ستجد مسكنها. تعني وظائف في البناء، الهندسة، الخدمات، والتجارة، وفرصًا للشباب الطامح. تعني نشاطًا اقتصاديًا وصناعيًا؛ مصانع تعمل، مؤسسات تنشط، وسلاسل إنتاج وخدمات تتحرك لتلبي الطلب المتزايد.