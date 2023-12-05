كيف تنجح الفِرق التطوعية؟

ومن ضمن إنجازات السعودية في تطوير مجال التطوع أنه تم إنشاء منصة خاصة متكاملة للعمل التطوعي والمتطوعين، من مميزاتها أن الفريق التطوعي المسجل بها يستطيع الباحث عنه أن يراه، وأن يرى إنجازاته، ومن ثم تتاح الاستفادة من الفِرق بشكل أفضل وأكثر عملية. كذلك من خلال هذه المنصة تستطيع الجهات الداعمة المختلفة أن تنشر إعلانًا ما لحاجتها لفريق تطوعي في مجال أو آخر؛ فتكون هذه المنصة قد سهلت وصول المتطوع للفِرق، وسهلت وصول الفِرق للجهات الداعمة، والعكس كذلك.