متى يتنفس الشرق الأوسط طبيعيًّا؟!

الحلم السعودي سيتحقق، ونعلم أن له أعداء، وهذا ما يؤكد أننا في المقدمة، وسيستمر قطار العطاء والتطوير في العبور مهما قابل من العقبات والمطبات. وتلك طبيعة الجياد الأصيلة التي لا تقهر، ولا تفتر!! نحن على موعد مع شرق أوسط جديد، يسوده سدنة الرؤية المشرقة، ويشاركهم فيها أبناء العروبة العظماء، وستحظى منطقتنا العربية بثورة سياحية اقتصادية عالمية، ليس لها مثيل، وستكون بمنزلة أوروبا الجديدة.. هكذا رؤيتنا، وهكذا تتحقق!!