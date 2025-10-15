الاستثمار في المدن يبدأ من الشاشة… "فرص" تعيد تعريف التجربة الاستثمارية

أحد أبرز ما يميز "فرص" هو وضوح المعلومات وتنوع الفرص المعروضة من حيث المواقع والأنشطة، إلى جانب محتوى مرئي يعرض تجارب ناجحة لمشاريع قائمة، مثل مراكز تجارية، أو عربات متنقلة، أو مراكز رياضية، أو تطوير شواطئ ووجهات بحرية وحدائق عامة، وكلها مشروعات تسهم في تحسين جودة الحياة داخل المدن، تثبت هذه النماذج أن الرقمنة لم تعد ترفًا، بل أصبحت أداة فعالة لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات البلدية وتحويلها إلى مشاريع حيوية تخدم المجتمع.