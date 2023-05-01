مفتاح مكارم الأخلاق

في ليلة قمرية هادئة وسط صحراء الربع الخالي، وأنا مستلقٍ فوق كثيب رمل، وفي سكون أسمع فيه طنين أذني، يختفي هذا السكون للحظات بسبب صوت رغاء بعض إبلي، ثم يعود سريعًا بعد أن تهدأ. نظرت فوقي فإذا بسماء حالكة السواد، ونجوم كاللؤلؤ المنثور على عباءة سوداء. أطلت النظر في السماء فتحفز الجانب الروحي فيَّ؛ فقلت لنفسي لماذا أنا هنا؟! وما هو سبب وجودي؟! وماذا يجب أن يكون هدفي الرئيسي في هذه الحياة؟! هذه الأسئلة المعقدة أرهقت تفكيري المحدود، ولِمَ لا؟! وهي قد أرهقت عقول مفكرين وعلماء قاموا بتأليف كتب ومجلدات للإجابة عن هذه التساؤلات، وتُعادل كمية المعلومات فيها أضعافًا مضاعفة المعلومات التي سأقوم بذكرها في مقالتي هذه.