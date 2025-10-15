من وهج الإنجاز إلى هدوء التوازن

وأكثر ما يؤلم في كل هذا، أن التعب لا يظهر على الوجوه بقدر ما يسكن في الداخل. ومن خلال خبرتي المهنية في التعامل مع الناس، كثير من القصص تبدأ بجملة واحدة: "أنا متعب رغم أني أنجزت كل شيء." وهذا التعب ليس جسدياً فقط، بل تعب المعنى، حين ينجز الإنسان كل شيء، لكنه لا يشعر بأي شيء. حين يتحول الحلم إلى قائمة مهام، والطموح إلى ضغطٍ مستمر، يفقد الإنجاز قيمته الأولى. عندها يصبح النجاح الحقيقي أن تستعيد صلتك بنفسك، أن تتذكّر لماذا بدأت، ولمن تفعل كل هذا أصلاً.