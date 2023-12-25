طنطورة تأخذ ضيوفها لآفاق الإبداع

ولأن النجاح هو نصيب كل مجتهد، فقد تحول المهرجان الذي لم يمضِ على إطلاق النسخة الأولى منه خمس سنوات إلى وجهة عالمية، يقصدها الزوار من كل أنحاء العالم، بعد أن حققت النسخة الأولى نجاحًا غير مسبوق، ودفعت عشرات الملايين إلى محركات البحث الإلكترونية لمعرفة المزيد عن منطقة العلا، وما تضمه من إرث تاريخي عالي القيمة؛ ونتيجة لذلك الإقبال الخرافي فقد تدافع المستثمرون من داخل السعودية وخارجها لإنشاء مشاريع في قطاع الضيافة والفندقة؛ لاستيعاب آلاف الزوار.