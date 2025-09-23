القولبة الفكرية والموقع الأسود T

كنتُ أتنقل بين المقاطع في الموقع الأسود الشهير “T”، أبحث عن شيء يسلّيني، فإذا بي أجد نفسي أمام مشهدٍ يثير التفكير أكثر مما يثير الضحك. كان المقطع يتحدث عن شخص استغل عروض اليوم الوطني على علاجات الأسنان، لكنه خرج من العيادة بأسنان غير متناسقة. ضحك البعض، لكن الرسالة الخفية كانت أوضح من أن تُخفى: “لا تثق في العروض، فهي ليست يومًا استثنائيًا، بل يوم مليء بالمفاجآت غير السارة.”