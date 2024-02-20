تزامن ريادة الماضي وقيادة المستقبل

وتم تسجيل نسبة النضج في مؤشر (الوصول إلى الجمهور) بحصولها على 100%، ويصنف مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة (الإسكوا) 17 دولة سنويًا بناءً على مدى نضج 84 خدمة من الخدمات الحكومية ذات الأولوية المقدمة للأفراد والأعمال عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، وفق ثلاثة مؤشرات فرعية؛ وقد حققت فيها المملكة تميزًا مبهرًا بحصولها على المركز الأول فيها جميعًا، وبتطور كبير في النتائج على مستوى كل مؤشر، ويُعتبر هذا الإنجاز الدولي انعكاساً للجهود التي تبذلها هيئة الحكومة الرقمية والجهات الحكومية في التحول الرقمي، والدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الحكومة الرقمية؛ لتحقيق مستهدفات برامج رؤية السعودية 2030 لبناء مجتمع رقمي، والاستثمار في التقنيات الجديدة؛ لزيادة الإنتاجية وتحقيق الكفاءة وتقديم أفضل تجربة للمستفيدين كافةً تماشيا مع الرؤية الطموحة.