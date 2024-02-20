تزامن ريادة الماضي وقيادة المستقبل
أيام وتحتفل المملكة العربية السعودية بيوم التأسيس وتاريخها الحافل المجيد ليتزامن هذا التاريخ مع الأحداث والإنجازات العظيمة المتتالية التي تحققها المملكة في كل المجالات والميادين، بفضل رؤية عبقرية استلهمت بمخرجاتها كافة مناحي التطور والنماء، ونتائج أبهرت العالم لتضع المملكة في مصاف الدول، والاحتفال بيوم التأسيس ترسيخ للقيم الوطنية وتأكيد للارتباط الوثيق بين المواطن والقادة، وتعزيزاً للوعي بأهمية العمق التاريخي والحضاري والثقافي للدولة السعودية وما حققته من وحدة واستقرار.
ومن هذه الإنجازات تحقيق هيئة الحكومة الرقمية المركز الأول في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2023، محافظةً على صدارتها للمرة الثانية على التوالي بفضل المتابعة والدعم من القيادة الرشيدة في كل المجالات وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ بهدف الوصول إلى أعلى مستويات التطور والنماء، هذا الإنجاز تحقق للمملكة العربية السعودية بنتيجة بلغت 93%، وجاءت نتائج أعلى خمس دول في مقدمتها السعودية كالتالي: الإمارات في المركز الثاني بنسبة 92%، تليها دولة قطر 81%، وسلطنة عمان بـ 66%، والأردن 64%.
وتم تسجيل نسبة النضج في مؤشر (الوصول إلى الجمهور) بحصولها على 100%، ويصنف مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة (الإسكوا) 17 دولة سنويًا بناءً على مدى نضج 84 خدمة من الخدمات الحكومية ذات الأولوية المقدمة للأفراد والأعمال عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، وفق ثلاثة مؤشرات فرعية؛ وقد حققت فيها المملكة تميزًا مبهرًا بحصولها على المركز الأول فيها جميعًا، وبتطور كبير في النتائج على مستوى كل مؤشر، ويُعتبر هذا الإنجاز الدولي انعكاساً للجهود التي تبذلها هيئة الحكومة الرقمية والجهات الحكومية في التحول الرقمي، والدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الحكومة الرقمية؛ لتحقيق مستهدفات برامج رؤية السعودية 2030 لبناء مجتمع رقمي، والاستثمار في التقنيات الجديدة؛ لزيادة الإنتاجية وتحقيق الكفاءة وتقديم أفضل تجربة للمستفيدين كافةً تماشيا مع الرؤية الطموحة.