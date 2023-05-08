أرجوك.. أعطني دواءً!!

هناك أيضًا سؤال بديهي، يتسارع إلى الأذهان، هو: لماذا لا نزال نستورد بعض الأدوية من الخارج في حين تقوم معظم دول العالم بصناعتها محليًّا؟ هل السعودية أقل قدرة من تلك الدول العربية التي تقوم بتصنيع أكثر من 95% من الأدوية، بل تقوم بتصديرها لنا، مثل الأردن ومصر؟ وإذا كنا نتطلع في عهد رؤية 2030 لتصنيع السيارات الكهربائية (لوسيد وسير) في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مع ما يتطلبه ذلك من اشتراطات تقنية، وقدرات تصنيعية معقدة، فهل لا نزال غير قادرين على تصنيع علاجات نصارع بها المرض؟