قراءة في العقل الأمريكي..كيف هندس ترامب صفقة غزة ؟

بهذه المنظومة من الأدوار نجح ترامب في خلق واقع جديد، كل طرف بات يدرك أن كلفة الرفض أعلى من ثمن القبول،فحماس أنهكتها الحرب واسرائيل وصلت الى حدود طاقتها ،والدول العربية رأت أن الاستقرار اليوم أهم من الخطابات القديمة ،حينها أصبحت "نعم" ممكنة، لا لأن أحدا غير قناعاته ،بل لأن الجميع تغير واقعه، والنتيجة هي اتفاقا يعيد توزيع الأدوارلا الحدود .