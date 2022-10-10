عد إلى رحمي!

تقوم وتجر معها كرسيها لتتيح للفريق الطبي أداء عملهم، وتراقبهم عن كثب وهم يعتنون بأغلى ما عندها.. عندها تغمض عينيها وتتذكر ابنها حينما كان جنينًا في رحمها؛ فقد حافظت عليه وأطعمته من جسدها وأخذ من صحتها وعافيتها.. {حملته أمه وهنًا على وهن}، وكان معها أينما ذهبت، ومع هذا كانت سعيدة لا تكاد تسعها الدنيا من الفرحة، وهي تشاهد جنينها ينمو ويتشكل شهرًا بعد شهر.. يا ليتك يا ابني تعود لأبدلك بهذه الأجهزة وهذه الغرفة، جزءًا آمنًا من جسدي تعيش وتأكل وتنمو حتى...