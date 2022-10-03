"داون تـاون" في نجـران

جاء إعلان ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة -حفظه الله-، اليوم عن إطلاق شركة "داون تاون السعودية" بمنزلة النقلة الحضارية الجديدة التي تشهدها السعودية، خاصة المناطق المستهدفة بهذه المشروعات؛ إذ تهدف إلى إنشاء وتطوير المراكز الحضرية في المحافظات والمناطق والقرى في السعودية، التي بدورها سينتج منها العديد من الفرص الوظيفية والاستثمارية والسياحية، وغيرها من مجالات التسوق، وكذلك قطاع الفندقة، والصالات الرياضية، والمرافق الشبابية، والمراكز الطبية المتخصصة، والمستشفيات والمدارس والمعاهد الخاصة..!!
من بين المناطق والمدن المستهدفة بالتطوير تأتي المدينة المنورة على قائمة شركة "داون تاون السعودية"، تليها الخُبر، الأحساء، بريدة، نجران، جيزان، حائل، الباحة، عرعر، الطائف، دومة الجندل وتبوك.. وهي خيارات منطقية؛ لما لهذه المواقع من أهمية جغرافية واستراتيجية وزراعية وتاريخية وأثرية.. ويكفي لتأكيد ذلك ما تحتوه -على سبيل المثال- منطقة نجران من مواقع ذات طابع أثرى وتاريخي، كمتحف الأخدود الأثري بالمنطقة، الذي يعدُّ من بين أهم المعالم الأثرية في العالم، كما أن المنطقة مزيج بين المواقع الجبلية والبرية؛ وهو ما سيسهم في استغلال المساحة الشاسعة لها كعامل جذب للمستثمرين والباحثين عن إقامة المشاريع المتنوعة والصغيرة ذات العائد الربحي المضمون..!!
كما يعد اختيار دومة الجندل من قِبل داون تاون التطويرية نوعًا من الدراسة المتعمقة والنظرة الثاقبة.. فالمحافظة التي زرتها قبل نحو 28 عامًا تتسم بالهدوء والأجواء المعتدلة والسكينة، بوصفها واحدة من المناطق البكر التي يمكن التحدي والاعتماد عليها للوصول للنجاحات الاستثمارية؛ وبالتالي يمكن استغلال طبيعتها زراعيًّا ومائيًّا وصناعيًّا، وتطويرها بشكل جاذب للسياحة والسكن.