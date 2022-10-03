"داون تـاون" في نجـران

من بين المناطق والمدن المستهدفة بالتطوير تأتي المدينة المنورة على قائمة شركة "داون تاون السعودية"، تليها الخُبر، الأحساء، بريدة، نجران، جيزان، حائل، الباحة، عرعر، الطائف، دومة الجندل وتبوك.. وهي خيارات منطقية؛ لما لهذه المواقع من أهمية جغرافية واستراتيجية وزراعية وتاريخية وأثرية.. ويكفي لتأكيد ذلك ما تحتوه -على سبيل المثال- منطقة نجران من مواقع ذات طابع أثرى وتاريخي، كمتحف الأخدود الأثري بالمنطقة، الذي يعدُّ من بين أهم المعالم الأثرية في العالم، كما أن المنطقة مزيج بين المواقع الجبلية والبرية؛ وهو ما سيسهم في استغلال المساحة الشاسعة لها كعامل جذب للمستثمرين والباحثين عن إقامة المشاريع المتنوعة والصغيرة ذات العائد الربحي المضمون..!!