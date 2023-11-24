استخدام الأمثال الشعبية في التدريب

استشرتُ أحد كبار السن من منطقة عسير عن موضوع أود المشاركة فيه، فقال: أنا لا أستطيع أن أنصحك بالاتجاه لهذا الأمر أو تجنبه. فقلت: هل أبتعد عن هذا الأمر؟ فقال: "عينك تدلك ورجلك تشلك"، أي "أنت المسؤول الأول والأخير". فقلت له: هل هذه العبارة وردت على ذهنك الآن؟ فقال: هذه حكمة نرددها منذ عشرات السنين، وتعلمناها من كبار السن -رحمهم الله-.