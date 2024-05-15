هل يُعدُّ هذا تلاعبًا؟

هل يُعدُّ هذا تلاعبًا؟
على الرغم من أن ما يُسمى "البيع على المكشوف" موضوع قديم قِدم الأسواق المالية نفسها إلا أن أكثر المشاركين، وبالأخص صغارهم وقليلو الخبرة منهم، لا يدركون سبب القيود المفروضة على البيع على المكشوف، وعواقب وتأثيرات إتاحته أو رفع الحظر عن ذلك الخيار الاستثماري على السوق المالية، وقبل ذلك على نفسه كمتداول.
على ضوء ذلك.. لا توجد حدود للارتفاعات لسعر أي سهم، ولا يوجد سقف للسعر الذي قد يصل إليه السهم.
هنا لا بد من فرض قيود مشددة على البيع على المكشوف، وتعديل بعض القواعد التنظيمية للسوق المالي، وتثقيف جمهور المشاركين والمستثمرين حول المخاطر التي ينطوي عليها البيع على المكشوف بعد التحليق بالسهم فوق السحاب، وتعليق صغار المشاركين في أجواء يقل فيها الأوكسجين ممن ليس لهم القدرة على التعديل ومجاراة الكبار.
وملخص القول: سَن تنظيمات جديدة، منها: وضع سقف محدد لكل سهم وفق آلية مالية تضبط كل تلاعب غير مبرر، وغرامات مالية عالية على كل متلاعب، وتفعيل مؤشرات الأداء بما يتلاءم والتنظيم الجديد!!
ما هو خلف جدران السوق المالية، وما يحدث فيها من طفرات مالية عالية، هو في حقيقته خلل خطير، يمس الأمن المالي كسيولة، ولا أبالغ بأن هناك خطرًا اجتماعيًّا في حال زيادة عدد الأثرياء.