هل يُعدُّ هذا تلاعبًا؟

على الرغم من أن ما يُسمى "البيع على المكشوف" موضوع قديم قِدم الأسواق المالية نفسها إلا أن أكثر المشاركين، وبالأخص صغارهم وقليلو الخبرة منهم، لا يدركون سبب القيود المفروضة على البيع على المكشوف، وعواقب وتأثيرات إتاحته أو رفع الحظر عن ذلك الخيار الاستثماري على السوق المالية، وقبل ذلك على نفسه كمتداول.