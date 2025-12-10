ما الذي يجعلنا نُخطئ بين الضوء والإنجاز؟

وقد يتصافح النجاح مع الشهرة حين يبدأ الإنسان من العمل لا من الصورة، من العمق لا من السطح. الطبيب الذي التزم بعلمه حتى صار مرجعاً، والكاتب الذي كتب من روحه فحملت كلماته أثراً، والمعالج الذي حضر مع الناس حتى أحبّوه… هذه وجوه نعرفها ونراها. لكن النجاح لا يعيش في هذه المجالات وحدها. ربّة منزل تصنع لطفلها أماناً.. نجاح. شاب يدير مشروعاً صغيراً ويكبر ببطء.. نجاح. معلّم يشعل فكرة في عقل طالب واحد.. نجاح. حرفي يصقل صنعته عاماً بعد عام، وفنان يحوّل شعوراً إلى لوحة، ومبرمج يسهر ليكتب سطراً أفضل من الأمس… هذا أيضاً نجاح. النجاح يتعدد مثل البشر، ليس قالباً واحدًا، ولا مهنة بعينها. النجاح حالٌ لا حالة.