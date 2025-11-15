حين يكتبنا الأثر لا الكلمات

هناك سيرةٌ لا تُكتب، لكنها تُرى. لا تحتاج إلى ورقٍ ولا إلى تنسيقٍ أنيق في سطورٍ محددة، لأنها تُكتب بطريقة مختلفة… تتشكّل من ملامحنا حين نتحدث، ومن ردودنا التلقائية، ومن الطريقة التي ننهض بها بعد كل سقوط. كل إنسانٍ يملك "سيرة ذاتية خفية" لا يعرف أنه يكتبها كل يوم، بخياراته، وبتسامحه، وبطريقة نطقه للوداع أو للسلام. ليست سيرتنا الحقيقية تلك التي نرفقها في طلب وظيفة أو تعريفٍ رسمي، بل تلك التي تبقى في ذاكرة من التقيناهم يوماً، حين يذكروننا بخيرٍ أو بوجعٍ أو بابتسامةٍ لم يعرفوا سببها.