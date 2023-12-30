"لو".. كنت وزيرًا..!!

1- ملف المعلمين: ويندرج تحت هذا الملف الكثير من القضايا التي تحتار في أيها تبدأ؛ فالتعيين بحاجة للكثير من الترتيبات والوقفات، والتأمين الصحي للمعلمين والمعلمات أو بناء مستشفيات خاصة لهم أمر لا بد منه. أما الدرجات المستحقة فهو الشغل الشاغل للمعلمين في هذا الوقت؛ لأنه حقهم الذي حُرموا منه فترة طويلة، والوزارة لم تعر هذا الموضوع اهتمامًا، ولم تكترث به، بل إنه آخر اهتماماتها، هذا إن كان من اهتمامها أصلاً؛ والدليل على ذلك أنها تعلم جيدًا وتعرف تمام المعرفة هذه القضية، وما تسببت به من أزمة، وما خلقت من إشكاليات وردة فعل لدى المعلمين منذ تعديل المستويات؛ إذ إنها جعلت ثلاث دفعات أو أكثر يتقاضون الراتب نفسه، فكيف يكون ذلك..؟!! وأين العدل حين يكون راتبك مساويًا لراتب من تفوقه بأربع سنوات من الخبرة..؟!!