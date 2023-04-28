الاجتثاث هو الحل الوحيد..!

أنياب المخدرات أيها الشباب ترسم لك نهايتك السوداء، فكن عضوًا حيويًّا في مجتمعك، ولا تخطئ في حق نفسك وحق من حولك بالإدمان.. إنها أغلى ثمن لأسوأ بضاعة، فلا تطفئ ابتسامة والديك بالمخدرات، ولا تجعل من نفسك دون مستوى الإنسان، فكن سعيدًا بإيمانك، لا شقيًّا بإدمانك، واعلم أن بين غيبوبة المدمن صحوة مجتمع يقظ، سيقضي على هذه الآفة من جذورها إن شاء الله تعالى!!