ماذا بعد التصنيف العالي لجامعاتنا؟

ختامًا، فإن ثمار هذا النجاح ينبغي أن تنعكس على مجتمعنا السعودي؛ بما يؤدي لتحقيق أهدافنا الوطنية العليا. ولن يتحقق ذلك ما لم تسهم جامعاتنا في تأهيل الكوادر والمواهب المحلية؛ فهناك الكثير من المبتعثين الذين عادوا إلى الوطن بعد أن نالوا أعلى الدرجات العلمية من جامعات عالمية مرموقة. وهؤلاء بحاجة ماسة إلى ممارسة العمل الأكاديمي؛ حتى يستفيدوا من الاحتكاك بالكفاءات العلمية الدولية الموجودة في جامعاتنا.. فهذه الكوادر أنفقت عليها الدولة أموالاً طائلة، وإذا لم يجدوا العناية الخاصة والتمييز الإيجابي فإن تلك الجهود سوف تضيع سدى.