"التأمين الطبي الوطني".. شكرًا لقيادتنا الرشيدة

ومن أهم الأخبار التي أطلقها معالي الوزير بدء تطبيق منظومة التأمين الطبي الوطني في منتصف عام 2026م، الذي سينضوي تحت مظلته جميع المواطنين، ويتم تمويله من الدولة مباشرة. ومن مميزاته أنه يستمر مدى الحياة، ولا يتطلب تجديد الاشتراك السنوي، كما هو الحال في منظومات التأمين السائدة في الوقت الراهن، إضافة إلى أنه ليس له حد أو سقف، ولا يتطلب موافقات مسبقة؛ إذ يضمن التغطية الكاملة في كل الأحوال، وهذا يعني أن مصطلحات كـ"حد المنفعة، ونسبة التحمل، وتحديدات واستثناءات التغطية، وانتظار الموافقة".. وغيرها من المعيقات التي كانت تعطل تلقّي المواطنين الرعاية الصحية، ستصبح قريبًا من الماضي.