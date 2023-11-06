موسم الرياض يجسّد الإبداع السعودي

ورغم أنني تابعت الموسم في دوراته الثلاث الماضية، إلا أنني أشعر في كل عام بأنني أرى عملًا مختلفًا عما كان عليه الموسم الماضي، فالإضافات الجديدة خلال هذا الموسم -على سبيل المثال لا الحصر- تشمل وندر جاردن التي تعد أكبر مدينة ترفيهية متنقلة بمساحة نصف مليون متر مربع، إضافة إلى تجارب جديدة مثل ليتل كريزي المستوحاة من القصص الخيالية، وهوانم قروفز سيتي، ومنطقة بوليفارد هول التي بُنِيَت خلال 60 يومًا، بسعة تصل لأكثر من 40 ألف زائر، في مساحة تزيد على 200 ألف متر مربع، وتم تجهيز المنطقة بأحدث التقنيات العالمية التي تخدم الفعاليات بمعايير فنية وتقنية عالية.