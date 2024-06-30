اجتثاث شجرة الفساد الصغيرة..!!

الفساد الصغير بيته في عقول الانتهازيين الذين يسعون لمصالحهم الشخصية؛ فأصبح ثقافة تسكن في أذهان بعض الناس، ومساهمة بعض المسؤولين غير النزيهة في إضرام هذه الشعلة الصغيرة دون الاكتراث بالمصلحة العامة؛ ما يسهم في توسيع قاعدة الولاء الاجتماعي لأفراد دون أفراد؛ وهذا يؤدي إلى انعدام الثقة، وتوليد مشاعر الاستياء من خلال هذا الاختراق المنحرف ضد القانون، وتحوير أو تحريف المعاملات بما يتماشى مع مطاطية القانون، ومدى قابلية اللعب في بعض أجزائه التي تحتاج إلى تضييق، وتحديد مسارات المعاملات؛ كي لا تدخل في المسار الخطأ المقصود.