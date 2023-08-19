علاقة الابتكار والملكية الفكرية بتعزيز الاقتصاد

وتعمل البرامج والدورات التعريفية بالابتكار وتوليد الملكية الفكرية على تعزيز التعاون والتواصل بين المبتكرين والرياديين؛ إذ يمكن للمشاركين تبادُل الأفكار والخبرات، والتعلُّم من بعضهم، وتوفير فرص للتواصل مع الخبراء والمستثمرين والمستخدمين المحتملين؛ ما يساعد على تحسين فرص النجاح والتوسع في السوق؛ لذلك ينبغي على الحكومات والمؤسسات الاستثمار في هذا الاتجاه، والعمل على تشجيع الابتكار والإبداع في مختلف المجالات، وذلك من خلال توفير الدعم المالي والتقني للمبتكرين والرياديين، وتشجيع الشركات على حماية حقوقها في الملكية الفكرية، إضافة إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعات والصناعة؛ لتبادُل المعرفة، وتطوير الابتكارات التكنولوجية.