وهذا الفارق يتناقص موسمًا بعد آخر، لأن هناك من يخطط، ويجهز، ويتعلم. "المطر يكشف الجاهزية" عبارة لا تقول إن التحديات انتهت، لكنها تؤكد أننا نتحرك في الاتجاه الصحيح: مدن أكثر مرونة، تنسيق أسرع، ومجتمع يعرف دوره ويشارك فيه بثقة.