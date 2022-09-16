"صعبتن أفعالنا لا بغاها غيرنا"

بعد توحيد هذا الكيان الشامخ أصبحت المملكة العربية السعودية دولة يُحسب لها ألف حساب على المستوى الدولي، كما أنها ضمن مجموعة العشرين التي تُعتبر أهم عشرين اقتصادًا على مستوى العالم، والأهم من هذا أنها بلاد الحرمين الشريفين، ومهبط الوحي التي تهوي إليها أفئدة المسلمين وقلوبهم. أيضًا لم تغفل مملكة الإنسانية بعد أن أنعم الله عليها بالرخاء والاستقرار أن تدعم المحتاجين والمتضررين كافة على مستوى المعمورة؛ لتصل مساعداتها إلى الشعوب كافة دون النظر إلى جنس أو لون أو مذهب.