السلامة في الاستقامة..!
#ناصية
تدبرت القرآن فوجدت يركز على #الاستقامة..
"الصراط المستقبل .. و استقم كما أمرت..
وقرأت الحديث فوجدت الاستقامة حاضرة " قل آمنت بالله ثم استقمْ"..!
ويقول أحمد شوقي:
صَلاحُ أَمرِكَ لِلأَخلاقِ مَرجِعُهُ؛
فَقَوِّمِ النَفسَ بِالأَخلاقِ تَستَقِمِ .!وَالنَفسُ مِن خَيرِها في خَيرِ عافِيَةٍ ؛وَالنَفسُ مِن شَرِّها في مَرتَعٍ وَخِمِ.!
ويقول شيخنا #أبوسفيان_العاصي:
الهدف المعرفة و العلم هو تربية الإنسان ليكون مستقيما..!
حين رأيت كل هذا الاهتمام بموضوع الاستقامة قلتُ:
أتوق إلى حياة الاستقامة
وأرجو أن أنال بها إقامة
رأيت الاستقامة خير زاد
لمن يرجو السعادة في القيامة
رأيت المستقيم يعيش حراً
بصدق واعتدال وابتسامة
يعيش المستقيم على هدوء
وتحرسه الفضيلة والكرامة
يغني وهو مرتاح سليم
على غصن السكينة كالحمامة
تراه مستقراً في سلام
بلا حزن وهم أو سآمة
رأيت الاستقامة درب عز
لمن يهوى الشجاعة والسلامة
رأيت المستقيم قرير عين
فلا خوف ويأس أو ندامة
رايت المستقيم سعيد بالٍ
فلا قلق و غم أو ملامة
فيا من تبتغي درب المعالي
عليك بطرق باب الاستقامة
#قاله_العرفج