السلامة في الاستقامة..!

ويقول أحمد شوقي:

صَلاحُ أَمرِكَ لِلأَخلاقِ مَرجِعُهُ؛

فَقَوِّمِ النَفسَ بِالأَخلاقِ تَستَقِمِ .!وَالنَفسُ مِن خَيرِها في خَيرِ عافِيَةٍ ؛وَالنَفسُ مِن شَرِّها في مَرتَعٍ وَخِمِ.!