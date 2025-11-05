المواءمة التنظيمية.. لغة الانسجام في عصر التحول المؤسسي

المواءمة التنظيمية واستدامة الأداء:

تحقق الاستدامة بقدرة المؤسسة على الحفاظ على اتساقها الداخلي رغم التغيير الخارجي، وهذا ما تفعله المواءمة التنظيمية؛ فهي تمنح المنظمة مرونة في التكيف وثباتًا في الاتجاه، فتتحول من ردّ الفعل إلى صناعة الفعل، وتجعل من كل خطوة في المؤسسة امتدادًا للسابقة واستعدادًا لما بعدها، فيصبح الأداء المؤسسي سلسلة مترابطة من النجاحات الصغيرة التي تصنع التميز الكبير.