مكاتب الإرشاد السياحي لا تُلبِّي الاحتياج

تنويع مصادر الدخل في السعودية، وعدم الاعتماد على النفط مصدرَ دخلٍ وحيدًا، جعل البوصلة تتجه إلى العديد من القطاعات، منها (السياحة)، التي تُعتبر لدى الكثير من الدول مصدرًا مهمًّا في الدخل القومي، بل تُعتبر في بعضها المصدر الأول؛ ولذلك حرصت رؤية السعودية 2030 على هذا القطاع، وتطويره بالوسائل كافة؛ حتى نستطيع جذب الزوار والسائحين من دول العالم كافة للسعودية. وبناء عليه تم إنشاء وزارة السياحة التي تُعنى بهذا الجانب، وتنظيمه، وتطويره؛ حتى يحقق الهدف المنشود. وقد ذكرت وزارة السياحة أنها تستهدف ما يقارب الـ(100) مليون سائح بحلول عام 2030. وهو رقم كبير جدًّا؛ يحتاج لتهيئة الكوادر كافة، البشرية والتنظيمية، التي تستطيع التعامل مع السائحين، وإبراز الوجه المشرق للمملكة، وما تحظى به من تنوُّع في التضاريس والمواقع المختلفة.