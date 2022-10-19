السعودية ليست جمهورية موز

وهم يتحدثون عن حرب اليمن وكأن المملكة هي التي بدأتها، أو أنها هي التي شجعت عصابات الحوثيين على عدوانهم ورفعت اسمها من تصنيف المنظمات الإرهابية، أو أنها هي التي تلعب بورقة "البعبع" الإيراني منذ أيام حكم الشاهنشاه السابق بينما تدعي معادة نظام الملالي الطائفي في طهران والعلاقات بينهما "لبن على عسل"، كما اتضح من الاتفاق الأخير بين لبنان والحكومة الإسرائيلية في موضوع الحدود البحرية التي أجمع معظم المحللين والعالمين بخبايا الأمور على أن الإدارة الأمريكية ضغطت من أجل تمرير الاتفاق إرضاء لإيران و"حزب الله".