احمدوا الله على نعمة المرض!!

كل ما ذكرته معلوم ومعروف مسبقًا، لكنّ خاطرًا طاف بذهني بعد أن خرجتُ من عند صديقتي؛ إذ تساءلت بيني وبين نفسي: هل يمكن أن يكون المرض نعمة؟ ومع أن السؤال قد يبدو غريبًا بعض الشيء لكني لاحظت أن المريض يصبح أكثر رقة، ويبدأ في الشعور بمعاناة غيره من الذين يكابدون الآلام، وأكثر رغبة في مد يد العون لهم.. كذلك فإن من يتعرض للمرض -حتى ولو كان من غير الملتزمين دينيًّا- يلجأ بصورة لا إرادية إلى الله، ويُكثر من الدعاء، ويصبح أكثر قربًا من ربه.. فهل هناك نعمة أكثر من ذلك؟