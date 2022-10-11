هاتوا المرسمة والكشكول!

كان والدها -رحمه الله- حريصًا أكثر من اللازم؛ فشدته التي كان يراها في صالحهم وقت الدرس، واهتمامه الذي كان يأخذ مسارًا خاطئًا، انعكسا سلبًا على حبهم للتعلم؛ فكثيرًا ما كانت صاحبتي تردد كرهها للدراسة، ورغبتها في ترك المدرسة لو لم يمانع أهلها ذلك.. واستمر شعورها حتى مرحلتَيْ الثانوية والجامعية، بل حتى يومنا هذا..