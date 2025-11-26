متلازمة المحتال: فهم أعمق لِمَ لا نرى قيمتنا

وأحياناً، وبشكل محدود جداً، قد يتأثر الإنسان بما يسمعه من الآخرين. بعض التعليقات العابرة، المقارنات غير المقصودة، أو حتى غيرة خفيفة لدى قلة من الناس قد تترك أثراً بسيطاً في النفس، خصوصاً عند الشخص الحساس أو الجاد بطبعه. هذه الأمور ليست سبب المتلازمة، لكنها قد تزيد من حدة الشك الداخلي إذا جاءت في لحظة تعب. ومع الوقت، قد يختلط ما يقوله الإنسان لنفسه بما سمعه مرة من شخص لم ينتبه لوقع كلماته. ومع ذلك، يبقى أصل المتلازمة في طريقة فهم الإنسان لذاته، لا في رأي الآخرين فيه.