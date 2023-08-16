"يوم المزارع" والمدن الصغيرة

"يوم المزارع" الذي تم تطبيقه في مدينة الرياض، وتحديدًا في سوق الشمال، ويُقام كل سبت، حقق نتائج إيجابية مهمة؛ لأنه سهَّل على الكثير من المزارعين تسويق منتجاتهم بأنفسهم بدلاً من الخضوع لسيطرة العمالة في سوق حراج الخضار الذي يتم في الصباح الباكر، وما ينتج عنه من بيع لمنتجاتهم بأبخس الأثمان. وهي فكرة جيدة، تحقق الفائدة للجميع، سواء المستهلك أو المزارع؛ فالمستهلك سيشتري فواكه وخضراوات طازجة من المزارع مباشرة، وبأسعار مناسبة، وكذلك المزارع سيقوم بتسويق منتجاته بالسعر الذي يناسبه دون تدخُّل (الشريطية).