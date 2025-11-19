حكمة ترك بعض الأشياء تمرّ

لا أحد ينجو من ازدحام الحياة دون أن يتعلّم، ببطء يشبه نضج الوعي، كيف يختار ما يستحق أن يستقر داخله. فالإنسان لا ينهكه الحدث الكبير وحده، بل تلك التفاصيل الصغيرة التي تتخفى في يومه: كلمة تمرّ وكأنها لا تعنيه لكنها تترك أثرًا، نظرة عابرة تُربك لحظة هدوء، أو موقف لا قيمة له لكنه يظل يطرق باب الذاكرة بلا دعوة. ومع تكرار التجارب، يبدأ القلب يفهم أن ليس كل ما يحدث حوله خُلق ليحمله، وأن هناك أمورًا تنجو حين نسمح لها بالعبور… دون توقف، دون تحليل، دون التزام عاطفي لا لزوم له.