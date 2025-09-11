محرابك قد يكون مكتبك

كثير منا اعتاد يربط كلمة “العبادة” بالمسجد أو بالصلاة والصوم، لكن الحقيقة أوسع من كذا بكثير. العبادة ما هي محصورة في طقوس معينة، بل تمتد لكل تفاصيل حياتنا اليومية إذا صاحبها الإخلاص وحسن النية. تخيّل أن مكتبك، أو محلك التجاري، أو حتى ورشتك الصغيرة ممكن يكون “محراب” ترفع فيه أعمالك للسماء كما يُرفع الدعاء، ويكتب لك أجر العابدين وأنت بين الناس.