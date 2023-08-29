"كواليس فاتورة".. نجاح يعود على الوطن والمواطن

ويشرح الفيلم بسلاسة وبساطة فوائد الفاتورة اﻻلكترونية في اثراء تجربة المستهلك، ورفع كفاءة المنشآت التجارية، وتسهيل عمل المحاسبين والمراجعين، وتعزيز اﻻقتصاد الوطني. ويقدم شهادات من مواطنين وتجار تبين أهمية اشراك الجميع وحجم الفوائد التي تعود على الجميع. ويستعرض أيضا الجهد الجبار، الذي يدور في الكواليس، والتعاون الكبير بين الجهات الحكومية والخاصة لإنجاح منظومة الفاتورة اﻻلكترونية، فيما يؤكد حرص الحكومة على التطور واﻻزدهار ومحاربة الفساد بما يجعل السعودية من أوائل الدول صاحبة السبق في هذا المجال.