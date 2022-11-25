نمو متصاعد لاقتصاد المملكة

لذلك، إذا أراد القطاع الخاص في السعودية أن يزيد من دوره، ويكون أكثر فاعلية في دعم اقتصادنا الوطني، فعليه أن يقوم ببناء شراكات استراتيجية، تحقق له المزيد من الإسهام في دعم مشاريع التنمية، وكذلك تحقيق عائدات مجزية له؛ الأمر الذي يُمكِّنه من تحقيق أهدافه وطموحاته حاليًا ومستقبلاً. وكذلك عليه أن يُوظِّف في مشاريعه التقنيات الحديثة التي تختصر له الجهد، وتقلل من الوقت، وتؤدي إلى تسارُع خطوات أعماله..