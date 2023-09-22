"تشاليح" السيارات.. هل نستغلها؟

نحن اليوم في ظل هذا التوسع في زيادة عدد السيارات التالفة بصورة يومية، من خلال دخول شركات تأمين السيارات، بحاجة ماسة إلى استثمار هذا القطاع، وإصدار لوائح تنظيمية، ووضع ضوابط واشتراطات سوقية، تنظم سوق العمل فيه، وتخلق منافسة في هذا المجال بين المستثمرين، من حيث الجودة وتوفير الضمانات؛ تنعكس إيجابًا على المستهلك، وتحسين المخرجات في قِطَع السيارات بصورة حضارية، وبأسعار تنافسية، وبقيمة عادلة، فضلاً عن فتح أبواب التوطين، وتنوُّع المجالات والموارد المالية للجميع.