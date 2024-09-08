قيادتنا سِرُّ قوَّتنا

مجتمع، قيادة، قانون، ووطن.. هذه الأربع هي عناصر اللحمة، ومحددات الرسوخ.. فلا يتم عمل والتعاضد مفقود، ولا يكون فشل والاتحاد موجود، في ظل مجتمع حيوي، قيادة حكيمة ورشيدة، حدود تُقام، ووطن مستدام.