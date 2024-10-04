أين المؤثرون والإعلام من متاحفنا؟

4. عدم استغلال وسائل التواصل الاجتماعي بالشكل الكافي: على الرغم من الشعبية الكبيرة لوسائل التواصل الاجتماعي في السعودية إلا أن الترويج الثقافي عبر هذه المنصات لا يزال محدودًا مقارنة بمحتوى آخر، مثل الموضة أو الرياضة.