الطلاق قبل الخلع

ما أود قوله هنا: إن على الزوج أن يبادر بيمين الطلاق، وذلك من باب العشرة والسنين الماضيات من عمر الحياة الزوجية في حال طالبت الزوجة بالخلاص منه والنفاذ من محيطه بالخلع؛ ليس لأن الخلع فيه ما يعيب، ولكن ليعطي تلك الزوجة الراغبة في الرحيل والمغادرة من عالم الزوجية درسًا أن الحياة لا تتوقف على أحد، وأنها -أي الحياة- مستمرة، ولا يمكن أن تتخللها المواقف السطحية منها والصعبة واستنزاف اللحظات في قضايا خلع هامشية، لا تُقدِّم ولا تؤخِّر.