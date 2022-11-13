في هذه الأيام يؤدي آلاف المعلمين اختبار الرخصة المهنية، الذي تتوقف عليه علاوتهم السنوية. والغريب في الأمر أن وقت الاختبار يكون في أيام عملهم. والمدهش أكثر أن الوزارة لا تمنح المعلم إجازة في يوم الامتحان إلا إذا كان الاختبار خارج منطقته. ولكم أن تتخيلوا معلمًا يُدرِّس في الصباح ست حصص، وبعد الظهر يحضر محاضرات خاصة ببرنامج الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية (دبلوم وضعته وزارة التعليم)، وبعد المغرب يؤدي اختبار الرخصة المهنية دون أدنى مراعاة لمعاناته!