المجتمع المعلوماتي وعصر الرقمنة

وتعد الرقمنة -وهي التحول من الورقي إلى الرقمي- عملية تطوير جذرية في تحسين بيئة الأعمال، من خلال المواءمة مع المواصفات العالمية ذات الصلة بالمعاملات المالية، التي سترفع من مستوى تصنيف الشركات المشاركة في منظومة الفوترة الإلكترونية، والدخول في عالم أنظمة الذكاء الاصطناعي؛ لتقوم بدورها الاقتصادي والتنموي في مجالات عديدة؛ ما سيُعزِّز الرقمنة من جهة، والتقدم في التصنيف من جهة أخرى؛ وهذا سينعكس إيجابًا على مملكتنا الحبيبة في تصنيفها بوصفها إحدى أبرز دول مجموعة العشرين الأوائل، وهذا ما أكده (إسحاق نيوتن) حينما قال: "إذا تمكنت من رؤية المزيد فذلك فقط لأنني وقفت على أكتاف عمالقة".