بدر الشعر..!!

بين ترانيم البدر العذبة، وتراتيله الشجية؛ يولد الحرف، وتلتف الكلمة، ويصاغ الصدر والعجز.. "تهندس" العبارة، ويكتمل العقد الشعري، ويتلقفه الملحنون، ويستمع إليه السامعون، ويقرؤه المثقفون، وينتشر صداه في أرجاء المعمورة؛ ليسجل في أعماق التاريخ، ويخلد في دواوين الشعر المطبوعة بمداد الحبر وصدى الخبر!!