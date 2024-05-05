بدر الشعر..!!
شاعر الأغنية وشعر الثقل العاطفي.. أضناه السهر في قصائده بين القاف والقافية وعذب القوافي. من عمالقة كتابة القصائد الغنائية. تغنى بأشعاره نجوم الطرب السعودي، الخليجي والعربي.. إنه الشاعر الإنسان، ملك الإحساس والكلمة، الراحل: بدر بن عبدالمحسن آل سعود.
ارتبط اسم الشاعر بدفتر عائلتي منذ 33 عامًا، وهو ابني البكر "بدر" حبًّا وإعجابًا بالشاعر المبدع الأمير بدر بن عبدالمحسن -رحمه الله-، شاعر الموسيقى وموسيقار الشعر.
بين ترانيم البدر العذبة، وتراتيله الشجية؛ يولد الحرف، وتلتف الكلمة، ويصاغ الصدر والعجز.. "تهندس" العبارة، ويكتمل العقد الشعري، ويتلقفه الملحنون، ويستمع إليه السامعون، ويقرؤه المثقفون، وينتشر صداه في أرجاء المعمورة؛ ليسجل في أعماق التاريخ، ويخلد في دواوين الشعر المطبوعة بمداد الحبر وصدى الخبر!!
من أبياته المتفردة:
أنا بدوي.. ثُوبي على المتن مشقوق.. ومثل الجبال السُّمر صبري ثباتي!!
نعم، بدر الشعر لن يعود، لكنه لن يغيب.. حضر شاعرًا رقيقًا بـ"مرتني الدنيا بتسأل عن بدر"، ورحل شامخًا في "زمان الصمت"، الأولى غناها [عبده] فنان العرب، والثانية غناها [مداح] صوت الأرض!!