الملف الاستثماري لروَّاد الأعمال وأهميته

كما تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، ودعمه، وتنميته، ورعايته.. بل تجاوزت أهداف الهيئة إلى ما هو أبعد من ذلك؛ إذ تستهدف الهيئة النهوض بالقطاع، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 20 إلى 35% بحلول عام 2030؛ وهو ما يجعله أحد الروافد والأعمدة التي سيستند إليها الاقتصاد. وكما يبدو، فالهيئة تسير نحو مستهدفاتها في خطى متسارعة من خلال الأرقام التي حققتها خلال العامَين الأخيرَين فقط؛ إذ قدَّمت "منشآت" من خلال "بوابة التمويل" التابعة لها وحملات "#التمويل_الصح"، التي تربط بين رواد الأعمال والجهات التمويلية، أكثر من أربعة عشر مليار ريال من القروض، بينما كسر حاجز الطلبات أربعة آلاف طلب، فيما وصل عدد شركائها إلى أبواب الخمسين شريكًا.